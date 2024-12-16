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Примера. Барселона - Леганес 0:1. Настоящая сенсация в Барселоне

Испания
Обновлено

"Барселона" не сумела ничего сделать с "Леганесом"

Примера. Барселона - Леганес 0:1. Настоящая сенсация в Барселоне

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" в хорошем настроении подходила к этому поединку, ведь вчера очки потерял главный конкурент сине-гранатовых – "Реал". У "Барселоны" из-за травм не могли сыграть Кристенсен, Тер Штеген, Фати и Берналь. "Леганеса" не мог рассчитывать на травмированного Франкеса и дисквалифицированного Розье. Попали в заявку на матч Раба, Брашанац и Алле, которые имели незначительные повреждения.

Гости шокировали "Барселону" уже на 4 минуте: после подачи углового выше всех выпрыгнул Серхио Гонсалес и отправил мяч под перекладину ворот Пеньи. Уже через несколько минут сравнивать счет мог Левандовски, один на его выстрел головой среагировал Дмитрович. "Барселона" владела мячом 80% игрового времени и постоянно нагнетала у ворот соперника. Убийственный момент был у Левандовски, однако его выстрел попал в перекладину. Впоследствии удара Рафиньи не хватило силы и точности. Под конец тайма мог сравнивать счет Ямаль, однако его выстрелу тоже не хватало точности.

В перерыве каталонцы получили взбучку от Ханса Флика и с первых секунд второго тайма пытались сравнять счет. Моменты возникали у Левандовского, Рафиньи и даже Кунде, однако счет и дальше оставался неизменным.

Примера. Барселона - Леганес 0:1. Настоящая сенсация в Барселоне - изображение 1

В середине 2-го тайма Флик неожиданно снимает с игры Левандовского и выпускает Феррана Торреса. Скажем сразу, что замена не удалась, ведь Левандовски как постоянно держал в напряжении оборону соперника, так и регулярно создавал голевые моменты. Чего не скажешь о Ферране, растворившемся на поле. Также трудно назвать удачными другие замены Флик, ведь после выхода новых игроков на поле часто наблюдался сумбур и сыгранность. Действительно, острых моментов во 2 тайме уже не возникало. Каталонцы нанесли 20 ударов по воротам, из которых только 4 в створ, подали 8 угловых и наиграли почти на 2 гола по коэффициенту xG, но так и не забили ни одного.

"Барселона" не сумела воспользоваться вчерашней осечкой "Реала" и по потерянным очкам находится на 3 месте, ведь у обоих мадридских коллективов есть по игре в запасе. "Леганес" же поднимается на более удобную для себя 15 позицию.

17-й тур Примеры
Барселона. "Эстадио Олимпико"
"Барселона" - "Легонес" 0:1
Гол: С. Гонсалес, 4

"Барселона": Пенья – Бальде, И. Мартинес, Гарсия (Кубарси, 75), Кунде – Педри, Касадо (Пау Виктор , 80) – Рафинья, Ольмо (Ф. Лопес, 66), Ямаль (Гави, 75) – Левандовски (Ф. Торрес, 66)

"Леганес": Дмитриевич - Каррера, Тапия (Брашанац, 45+2), Хорхе Саэнс де Миера Кольмейро, Гонсалес Пуаррье, Альтмира - Ею, Сиссе (Раба, 82), Родригес, Мунир (Настасич, 58) Фуэнте (Д. Гарсия, 58)

Предупреждение: Сиссе, 75, Каррера, 90+5

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
Комментарии
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Bаrcelinius
16.12.2024 в 01:37
Барса проигрывает аутсайдеру у себя дома и в то же время Барса через 6 дней может выиграть у Атлетико. И я не сомневаюсь, шо так и будет.
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Комментарии 32
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Bаrcelinius
16.12.2024 в 01:37
Барса проигрывает аутсайдеру у себя дома и в то же время Барса через 6 дней может выиграть у Атлетико. И я не сомневаюсь, шо так и будет.
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Andrumas (Düsseldorf)
16.12.2024 в 01:27
После прожарки Реала Барселона ещё по инерции хлопнула Эспаньол и поплыла... Такими темпами не только Атлетико, но и Атлетик из Бильбао может догнать в скором времени.
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Justice (Львів)
16.12.2024 в 00:49
Смішно читати коментарі вболівальників - фанатиків Барси.Перемогла команда - ми всіх розтопчем, Флік молодець, Реал к0нчений, програш, а ми казали що так буде, Флік поганий, команда обезкровлена.І це після,не серії поразок чи перемог, а від матчу до матчу...мабуть там за клавіатурою підлітки сидять...нічого підростете тоді почнете по іншому аналізувати гру...
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metall5291 (Kharkiv)
16.12.2024 в 01:08
там і пенсіонери мало чим відрізняються від підлітків.
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Bаrcelinius
16.12.2024 в 01:15
Был бы ты болельщиком Барсы ты бы то же самое писал, умник.
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Bаrcelinius
16.12.2024 в 01:17
Кстати лично я Флика уже давно забраковал. Ты должен это знать, если постоянно меня читаешь.
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Bаrcelinius
16.12.2024 в 00:42
Реал, Бавария, Боруссия... Осасуна, Лас Пальмас, Леганес... это господа-товарищи полный пздц
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metall5291 (Kharkiv)
16.12.2024 в 00:43
YES
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Matachorros (Chicago)
16.12.2024 в 00:36
Флик бросай этих ничтожеств, ничего из этого пут@лонского гуано не выйдет, и не могло выйти. Пусть продолжают гнить в своей блевотине.
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metall5291 (Kharkiv)
16.12.2024 в 00:48
Конечно не Флик виноват что в клубе нет игроков для полноценной ротации (и денег на них нет). А результат хотели. Так Флик им его и выдал. Шикарный результат для первой трети или четверти сезона. А потом закончилась зарядка.
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metall5291 (Kharkiv)
16.12.2024 в 00:33
Там, в низах турнирной таблицы сущие звери завелись. Лас Пальмас, теперь Леганес. Если бы не победы над барсой, болтались бы они, как помидоры над пропастью , над зоной вылета. А так ничего, поправились. Может именно эти очки и будут спасительными для них. Флик, конечно молодец, укатал команду. Это было видно, к чему всё идет, и Ханс-Дитер не подвел, беспощаден к врагам Реала. Я бы на месте дона Флорентино иногда скидывал ему на карточку (а может он так и делает???) Надо бы у Дарика спросить, который все знает. А то Вальверде был вам плох.
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Bаrcelinius
16.12.2024 в 00:30
Результат погони Флика за двумя зайцами ОДНИМ боевым составом без скамейки. А я говорил, я предупреждал. В итоге прое@ём и ЛЛ и ЛЧ. Браво маэстро, браво! Лапорта, гони ты этого тупого ганса нах.
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metall5291 (Kharkiv)
16.12.2024 в 00:36
Что-то вам никто не годится, тенденция однако.
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Spokoyno (Київ)
16.12.2024 в 00:19
Ніякої сенсації! Бо було видно, що Флік загнав команду! Левандовський на ватних ногах не реалізував три чудові моменти... при загальному xG Роберта 1,65! Нуль забитих! Гості свої xG 0,43 зуміли перетворити у єдиний переможний гол! Ну і суддя "давав грати" доволі грубо... Не помічаючи відверті поштовхи захисником Леганеса Рафініі та і безкарно знесли Кунде в карному гостей пе...с його знає ЧОМУ! Багато бігової роботи та скупа ротація Фліка довела до того, що Барса програє другий домашній матч!
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Bаrcelinius
16.12.2024 в 00:15
Считаю игрокам Барсы за сегодняшний позор надо отказаться от своих зарплат за три месяца и перевести их в казну клуба. А перед болельщиками стать на колени и извиниться.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
16.12.2024 в 00:17
Болельщиков Барсы казна клуба меньше всего интересует, по крайней мере меня точно. А «извините» еще больше раздражает.
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Bаrcelinius
16.12.2024 в 00:22
Так, а как они должны ответить за содеянное? Ну хорошо, не в казну клуба, пусть тогда оплатят из собственных карманов билеты на три домашних матча для болельщиков. И встанут на колени.
 
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oda1979 (Запорожье)
16.12.2024 в 00:27
Барсел@х, в тебя же колени не сгибаются..
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
16.12.2024 в 00:13
Сегодня это то не Барса, а какое-то недоразумение. Позорище, огромный 0. Прессинг-0, точность паса-0. В контратаку выползают …. Леганес успевает вернуться и выкурить по сигарете, пока Барса на горизонте покажется. Почему молодые Пау Виктор не играет со старта? Все уже знают, как обескровить Левандовски и других, но не знают чего ожидать от пацанов, которые и сами не знают что творят. Предположу, что после следующего тура Барса будет наслаждаться третьей строчкой в турнирной таблице.
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2
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oda1979 (Запорожье)
16.12.2024 в 00:14
Шарлотка, не грусти. Это реальность пришла. Привыкай.
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Spolding711 (Днепр)
16.12.2024 в 00:10
Чесно кажучи,соромно було дивитись на потуги сєпарів каталонських .нема стабільності взагалі .нікакущіє
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Море23 (Одесса)
16.12.2024 в 00:10
Пора менять Флика .одни и те же ошибки ставить Гарсию это всегда проиграл,ольмо ленивый тормоз .торес как раз лучше тормоза ольмо .одна и та же тактика тупая отдать в центр перед штрафной в стенку и главное все это соперники выучили поставили так всех игров перед штрафной а барса упорно туда отдает и теряет ,отдает туда же и теряет ...не одного прострела ...а меня Левандовски это вообще рпц
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Море23 (Одесса)
16.12.2024 в 00:10
Менять*
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Bаrcelinius
16.12.2024 в 00:10
Даже при Хави такого пиз@еца не было. Нет слов, нет слов...
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metall5291 (Kharkiv)
16.12.2024 в 00:10
Привет, барсучки. Ну что ? Хорошо вчера оттянулись на Реале ? Давно ожидал подобного, правда не сегодня, не от Леганеса, и не на барселонском поле. Тем приятнее. Примите мои искренние соболезнования.
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oda1979 (Запорожье)
16.12.2024 в 00:22
Говорили ненормальным, что команда ляжет с такой игрой..
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metall5291 (Kharkiv)
16.12.2024 в 01:05
Они только себя слышат как тетерева в брачный период.
 
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Matachorros (Chicago)
16.12.2024 в 00:08
Барсеlохиус, ты гнида пут@лонская, на колени
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Bаrcelinius
16.12.2024 в 00:05
Цена победы над Боруссией. Леганесу браво. Барсе позор.
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oda1979 (Запорожье)
16.12.2024 в 00:06
Чмошник, сопли подбери
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Bаrcelinius
16.12.2024 в 00:16
п н х
 
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oda1979 (Запорожье)
16.12.2024 в 00:05
Ну шо, убогие:))) Барсел@х сопли жуй.
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