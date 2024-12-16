Примера. Барселона - Леганес 0:1. Настоящая сенсация в Барселоне

"Барселона" в хорошем настроении подходила к этому поединку, ведь вчера очки потерял главный конкурент сине-гранатовых – "Реал". У "Барселоны" из-за травм не могли сыграть Кристенсен, Тер Штеген, Фати и Берналь. "Леганеса" не мог рассчитывать на травмированного Франкеса и дисквалифицированного Розье. Попали в заявку на матч Раба, Брашанац и Алле, которые имели незначительные повреждения.

Гости шокировали "Барселону" уже на 4 минуте: после подачи углового выше всех выпрыгнул Серхио Гонсалес и отправил мяч под перекладину ворот Пеньи. Уже через несколько минут сравнивать счет мог Левандовски, один на его выстрел головой среагировал Дмитрович. "Барселона" владела мячом 80% игрового времени и постоянно нагнетала у ворот соперника. Убийственный момент был у Левандовски, однако его выстрел попал в перекладину. Впоследствии удара Рафиньи не хватило силы и точности. Под конец тайма мог сравнивать счет Ямаль, однако его выстрелу тоже не хватало точности.

В перерыве каталонцы получили взбучку от Ханса Флика и с первых секунд второго тайма пытались сравнять счет. Моменты возникали у Левандовского, Рафиньи и даже Кунде, однако счет и дальше оставался неизменным.

В середине 2-го тайма Флик неожиданно снимает с игры Левандовского и выпускает Феррана Торреса. Скажем сразу, что замена не удалась, ведь Левандовски как постоянно держал в напряжении оборону соперника, так и регулярно создавал голевые моменты. Чего не скажешь о Ферране, растворившемся на поле. Также трудно назвать удачными другие замены Флик, ведь после выхода новых игроков на поле часто наблюдался сумбур и сыгранность. Действительно, острых моментов во 2 тайме уже не возникало. Каталонцы нанесли 20 ударов по воротам, из которых только 4 в створ, подали 8 угловых и наиграли почти на 2 гола по коэффициенту xG, но так и не забили ни одного.

"Барселона" не сумела воспользоваться вчерашней осечкой "Реала" и по потерянным очкам находится на 3 месте, ведь у обоих мадридских коллективов есть по игре в запасе. "Леганес" же поднимается на более удобную для себя 15 позицию.

17-й тур Примеры

Барселона. "Эстадио Олимпико"

"Барселона" - "Легонес" 0:1

Гол: С. Гонсалес, 4

"Барселона": Пенья – Бальде, И. Мартинес, Гарсия (Кубарси, 75), Кунде – Педри, Касадо (Пау Виктор , 80) – Рафинья, Ольмо (Ф. Лопес, 66), Ямаль (Гави, 75) – Левандовски (Ф. Торрес, 66)

"Леганес": Дмитриевич - Каррера, Тапия (Брашанац, 45+2), Хорхе Саэнс де Миера Кольмейро, Гонсалес Пуаррье, Альтмира - Ею, Сиссе (Раба, 82), Родригес, Мунир (Настасич, 58) Фуэнте (Д. Гарсия, 58)

Предупреждение: Сиссе, 75, Каррера, 90+5