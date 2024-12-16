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Каталонцы потеряли очки пятый раз в последних шести турах. Барселона – Леганес 0:1. Обзор матча и видео гола
Сине-гранатовые за один месяц остались без солидного отрыва
Фото - Josep Lago / AFP via Getty Images
Быстрый пропущенный мяч оказался для хозяев приговором. Подопечные Флика доминировали на поле и после перерыва владение достигало показателя в 83%. Также футболисты активно били по воротам, но из 20 ударов только 4 попали в створ.
От уверенного лидерства "блаугранас" не осталось и следа. У каталонцев 38 очков и шаткое первое место, а уже 21 декабря команда будет принимать "Атлетико", у которого столько же баллов и плюс игра в запасе. Гости поднялись на 15-ю позицию (18 пунктов) и в ближайшее воскресенье дома будут играть с "Вильярреалом".
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Смотрите обзор матча 17-го тура Ла Лиги
Барселона. Эстадио Олимпико, 39 523 зрителя
Гол: Гонсалес, 4
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