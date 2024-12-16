Перспективный защитник Барселоны может покинуть команду уже в январе

Перспективный 23-летний защитник "Барселоны" Эрик Гарсия может покинуть команду уже в январское трансферное окно.

Читайте также Флик не позволил Барселоне продать трех игроков

Как сообщает журналист Маттео Моретто, наиболее заинтересованным клубом в подписании Эрика Гарсии на данный момент считается "Жирона". Некоторые другие клубы также внимательно следят за ситуацией с игроком, но ни один из них еще не проявил серьезный интерес к футболисту.

Прошлый сезон испанец провел в аренде за "Жирону", став важным игроком команды Мичела Санчеса.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Эрик Гарсия принял участие в 11 матчах за "Барселону", в которых ему удалось отличиться одним ассистом. По версии авторитетного портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 20 миллионов евро.