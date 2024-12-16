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Отстояли победу в меньшинстве. Вильярреал - Бетис 1:2. Видео голов и обзор матча

Испания

Даже это не помешало

Отстояли победу в меньшинстве. Вильярреал - Бетис 1:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Бетис" с минимальным счетом одолел в гостях "Вильярреал" в поединке 17-го тура чемпионата Испании.

Авторами голов в составе "огурцов" стали Витор Роке и Джовани Ло Чельсо.

Стоит отметить, что с 34-й минуте "Бетис" играл в меньшинстве после удаления Эсекьеля Авилы.

Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" – "Бетис" 1:2

Голы: А. Баэна, 55 – Витор Роке, 32, Ло Чельсо, 47

Удаление: Авила, 34.

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