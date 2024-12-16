Маркус Зорг, ассистент Ханси Флика, подчеркнул великолепный уровень защиты Леганеса, который помешал Барселоне торжествовать над соперником

Вчера "пепинерос" сотворили настоящую сенсацию, переиграв на выезде "Барселону" с минимальным счетом 1:0. На тренерской скамье каталонцев произошли определенные изменения, поскольку из-за дисквалификации Ханси Флика в матче с "Бетисом", немец будет недоступен до конца года. Маркус Зорг, ассистент Флика, не смог триумфально дебютировать как руководитель "сине-гранатовых" и после игры он подчеркнул замечательный уровень защиты "пепинерос", который помешал "Барселоне" торжествовать над соперником.

"Я думаю, что первая проблема заключалась в том, что в первые пять или десять минут нас переигрывали на поле, и концентрация была не на лучшем уровне. Мы пропустили гол, а против защиты "Леганеса", которая играет по схеме 5-4-1, очень тяжело играть, но мы облегчили им задачу. Это была не лучшая наша игра, но в конце концов мы нанесли 20 ударов по воротам и имели как минимум пять или шесть возможностей, чтобы забить. Выиграть было невозможно. Если вы посмотрите на результаты, мы не можем быть счастливы, но игроки были хорошо настроены. Я думаю, возможно, у нас проблема в том, что у нас много игр за несколько дней, каждые три-четыре дня. Команда еще не почувствовала, что такое играть стабильно на высоком уровне. Нам надо над этим работать. Иногда тяжело воспринимать такие игры, но мы должны учиться на этом", - цитирует Маркуса Зорга Mundo Deportivo.

Добавим, что следующий матч "Барселона" проведет 21 декабря дома против мадридского "Атлетико".