Ассистент Ханси Флика попросил дождаться заключения врачей относительно состояния здоровья молодой звезды Барселоны

Вчера "Барселона" дома сенсационно уступила "Леганесу" со счетом 0:1. Во время встречи во втором тайме получил повреждение Ламин Ямаль, которого затем заменил Гави. Маркус Зорг, ассистент Ханси Флика, после встречи не открещивался от того, что 17-летний игрок имел проблемы с голеностопом.

"Он [Ямаль] объяснил нам, что у него есть некоторые проблемы, но мы спросили его, и он сказал, что все в порядке. Надо дождаться медицинских заключений от врачей", - цитирует Зорга Mundo Deportivo.

Отметим, что в этом сезоне Ламин Ямаль провел 20 матчей, где отметился 6 голами и 12 ассистами.