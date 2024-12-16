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Ассистент Ханси Флика попросил дождаться заключения врачей относительно состояния здоровья молодой звезды Барселоны

Испания

Он только недавно восстановился от травмы

Ассистент Ханси Флика попросил дождаться заключения врачей относительно состояния здоровья молодой звезды Барселоны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Барселона" дома сенсационно уступила "Леганесу" со счетом 0:1. Во время встречи во втором тайме получил повреждение Ламин Ямаль, которого затем заменил Гави. Маркус Зорг, ассистент Ханси Флика, после встречи не открещивался от того, что 17-летний игрок имел проблемы с голеностопом.

"Он [Ямаль] объяснил нам, что у него есть некоторые проблемы, но мы спросили его, и он сказал, что все в порядке. Надо дождаться медицинских заключений от врачей", - цитирует Зорга Mundo Deportivo.

Отметим, что в этом сезоне Ламин Ямаль провел 20 матчей, где отметился 6 голами и 12 ассистами.

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Барселона Ламин Ямаль
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
16.12.2024 в 12:31
Нечего уже чекать, и так всё ясно...ансу фати 2. Я предупреждал, убьёте его с таким подходом меньше чем за сезон. По сути тинейджер идёт в стыки с здоровыми мужиками..Там по ходу ахиллам трындец.
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Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
16.12.2024 в 12:31
Нечего уже чекать, и так всё ясно...ансу фати 2. Я предупреждал, убьёте его с таким подходом меньше чем за сезон. По сути тинейджер идёт в стыки с здоровыми мужиками..Там по ходу ахиллам трындец.
Ответить
0
1

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