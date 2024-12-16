Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Еще один трофей для Лунина? Реал опубликовал заявку на финал Межконтинентального кубка-2024
Сыграет ли Андрей в этом матче?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" опубликовал официальную заявку на финал Межконтинентального кубка ФИФА 2024 года.
Украинский 25-летний голкипер Андрей Лунин также попал в список игроков, которые будут готовиться к этому матчу и отправятся в Лусаил. "Сливочные" сыграют в финале на правах победителя Лиги чемпионов прошлого сезона, где им будет противостоять мексиканский футбольный клуб "Пачука" — победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ в 2024 году.
????✅ ¡Nuestros convocados!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 16, 2024
???? @Tuzos
???? #FIFAIntercontinentalCup pic.twitter.com/KAwWcFeDmN
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что финал Межконтинентального кубка ФИФА 2024 года между "Реалом" и "Пачукой" состоится в среду, 18-го декабря в Лусаиле. Начало игры в 19:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Динамо - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 16.12.2024
- Александрия нашла потенциальное усиление в ПФЛ
- Защитником Ворсклы интересуется 3 команды УПЛ и представитель Первой лиги, – источник
- Райо Вальекано - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 14.12.2024
- Красавица дня: Нежная жена Эдергора, подарившая футболисту первенца
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет