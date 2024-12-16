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Еще один трофей для Лунина? Реал опубликовал заявку на финал Межконтинентального кубка-2024

Испания

Сыграет ли Андрей в этом матче?

Еще один трофей для Лунина? Реал опубликовал заявку на финал Межконтинентального кубка-2024

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Мадридский "Реал" опубликовал официальную заявку на финал Межконтинентального кубка ФИФА 2024 года.

Украинский 25-летний голкипер Андрей Лунин также попал в список игроков, которые будут готовиться к этому матчу и отправятся в Лусаил. "Сливочные" сыграют в финале на правах победителя Лиги чемпионов прошлого сезона, где им будет противостоять мексиканский футбольный клуб "Пачука" — победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ в 2024 году.

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Напомним, что финал Межконтинентального кубка ФИФА 2024 года между "Реалом" и "Пачукой" состоится в среду, 18-го декабря в Лусаиле. Начало игры в 19:00 по киевскому времени.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Real Madrid CF
Опубликовал: Андрей Журба
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