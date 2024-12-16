И снова возвращение в лазарет. Молодая звезда Барселоны выбыла из-за травмы на несколько недель

Не успел Ламин Ямаль насладиться возвращением на поле, как футболист возвращается в лазарет.Вингер "Барсы" получил удар в голеностоп в игре против "Леганеса", где он продержался до 75-й минуты, когда его заменил Гави.

По информации медицинского штаба каталонцев, обследование показало повреждение первой степени передней большеберцовой связки голеностопного сустава у 17-летнего игрока. Ожидается, что он будет находиться вне игры в течение 3-4 недель.

[COMMUNIQUÉ MÉDICAL] Lamine Yamal a souffert d'un traumatisme à la cheville droite durant le match contre Leganés hier soir. Les examens réalisés lundi matin montrent une blessure de premier degré au ligament tibio-fibulaire. La durée de son absence est estimée à 3-4 semaines. pic.twitter.com/UxMsXSBJqO — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) December 16, 2024

Таким образом Ламин Ямаль точно пропустит матчи своей команды против "Атлетико Мадрид", "Барбастро" (Кубок Испании), "Атлетика Бильбао" (Суперкубок Испании), "Хетафе". Всего на счету испанца 6 голов и 12 ассистов в 20 матчах во всех турнирах.