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И снова возвращение в лазарет. Молодая звезда Барселоны выбыла из-за травмы на несколько недель

Испания

Хоть бы с ним не случился "эффект Ансу Фати"

И снова возвращение в лазарет. Молодая звезда Барселоны выбыла из-за травмы на несколько недель

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Не успел Ламин Ямаль насладиться возвращением на поле, как футболист возвращается в лазарет.Вингер "Барсы" получил удар в голеностоп в игре против "Леганеса", где он продержался до 75-й минуты, когда его заменил Гави.

По информации медицинского штаба каталонцев, обследование показало повреждение первой степени передней большеберцовой связки голеностопного сустава у 17-летнего игрока. Ожидается, что он будет находиться вне игры в течение 3-4 недель.

Таким образом Ламин Ямаль точно пропустит матчи своей команды против "Атлетико Мадрид", "Барбастро" (Кубок Испании), "Атлетика Бильбао" (Суперкубок Испании), "Хетафе". Всего на счету испанца 6 голов и 12 ассистов в 20 матчах во всех турнирах.

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Барселона Ламин Ямаль
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Источник:
Барселона
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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Bаrcelinius
16.12.2024 в 15:23
Ну всё, без Ямаля нам пиз@а с Атлетико. Ё@анный флик, шо ж ты натворил...
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Комментарии 1
avatar
Bаrcelinius
16.12.2024 в 15:23
Ну всё, без Ямаля нам пиз@а с Атлетико. Ё@анный флик, шо ж ты натворил...
Ответить
0
0

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