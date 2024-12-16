Анчелотти встретится с руководством Реала, чтобы обсудить зимние трансферы

Тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти в ближайшее время встретится с руководством клуба, чтобы обсудить зимнее трансферное окно.

Главной темой разговора будет усиление защитной линии. Как известно, игроки "Реала" Эдер Милитао и Дани Карвахаль выбыли до конца сезона, а Давид Алаба еще не полностью восстановился после травмы. Это заставило Анчелотти искать альтернативные варианты и использовать футболистов не на своих привычных позициях.

Поэтому "Реал" хотел бы подписать Трента Александера-Арнольда из "Ливерпуля". Но английский клуб не желает отпускать своего правого защитника в зимнее трансферное окно.