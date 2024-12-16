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Анчелотти встретится с руководством Реала, чтобы обсудить зимние трансферы

Испания

Испанцы хотят подписать защитника Ливерпуля

Анчелотти встретится с руководством Реала, чтобы обсудить зимние трансферы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти в ближайшее время встретится с руководством клуба, чтобы обсудить зимнее трансферное окно.

Главной темой разговора будет усиление защитной линии. Как известно, игроки "Реала" Эдер Милитао и Дани Карвахаль выбыли до конца сезона, а Давид Алаба еще не полностью восстановился после травмы. Это заставило Анчелотти искать альтернативные варианты и использовать футболистов не на своих привычных позициях.

Поэтому "Реал" хотел бы подписать Трента Александера-Арнольда из "Ливерпуля". Но английский клуб не желает отпускать своего правого защитника в зимнее трансферное окно.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Ливерпуль Трент Александер-Арнольд
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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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