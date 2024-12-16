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Стало известно, кто стал президентом Королевской федерации футбола Испании
Им стал Рафаэль Лузан
Getty Images/Global Images Ukraine
После длительных внутренних разногласий Королевская федерация футбола Испании (RFEF) избрала нового президента. Им стал Рафаэль Лузан.
Лузан, который ранее занимал должность вице-президента RFEF, получил поддержку 90 из 141 члена Генеральной ассамблеи, что является более чем вдвое большим результатом, чем у его ближайшего конкурента.
Это решение было принято несмотря на то, что 57-летний функционер ожидает решения суда, который может отстранить его от работы на 7 лет. Рафаэля обвиняют в уклонении от выполнения своих обязанностей во время пребывания на посту президента Совета Понтеведра. Решение по этому вопросу будет принято в феврале.
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