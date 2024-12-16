Стало известно, кто стал президентом Королевской федерации футбола Испании

После длительных внутренних разногласий Королевская федерация футбола Испании (RFEF) избрала нового президента. Им стал Рафаэль Лузан.

Лузан, который ранее занимал должность вице-президента RFEF, получил поддержку 90 из 141 члена Генеральной ассамблеи, что является более чем вдвое большим результатом, чем у его ближайшего конкурента.

Это решение было принято несмотря на то, что 57-летний функционер ожидает решения суда, который может отстранить его от работы на 7 лет. Рафаэля обвиняют в уклонении от выполнения своих обязанностей во время пребывания на посту президента Совета Понтеведра. Решение по этому вопросу будет принято в феврале.