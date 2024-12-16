Реал не вылетел вовремя на финал Межконтинентального кубка из-за проблем с самолетом

Из-за технической проблемы с самолетом, а именно в багажном отсеке, вылет команды мадридского "Реала" в столицу Катара был задержан на три часа.

Руководство испанского гранда приняло решение заменить самолет.

По обновленному плану, "Реал" прибудет в Доху около 23:30 по киевскому времени. Команда разместится в роскошном отеле Al Messila, расположенном в 18 километрах от стадиона "Лусаил", где клуб 18 декабря сыграет против мексиканской "Пачуки" в рамках финала Межконтинентального кубка.