Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал не вылетел вовремя на финал Межконтинентального кубка из-за проблем с самолетом
Что случилось?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Из-за технической проблемы с самолетом, а именно в багажном отсеке, вылет команды мадридского "Реала" в столицу Катара был задержан на три часа.
Руководство испанского гранда приняло решение заменить самолет.
По обновленному плану, "Реал" прибудет в Доху около 23:30 по киевскому времени. Команда разместится в роскошном отеле Al Messila, расположенном в 18 километрах от стадиона "Лусаил", где клуб 18 декабря сыграет против мексиканской "Пачуки" в рамках финала Межконтинентального кубка.
Популярное сейчас
- УПЛ. Динамо – Верес 1:0. Вымучили победу благодаря голу со стандарта
- Динамо - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Динамо - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 16.12.2024
- Райо Вальекано - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 14.12.2024
- Красавица дня: Нежная жена Эдергора, подарившая футболисту первенца
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет