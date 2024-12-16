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Реал не вылетел вовремя на финал Межконтинентального кубка из-за проблем с самолетом

Испания

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Реал не вылетел вовремя на финал Межконтинентального кубка из-за проблем с самолетом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Из-за технической проблемы с самолетом, а именно в багажном отсеке, вылет команды мадридского "Реала" в столицу Катара был задержан на три часа.

Руководство испанского гранда приняло решение заменить самолет.

По обновленному плану, "Реал" прибудет в Доху около 23:30 по киевскому времени. Команда разместится в роскошном отеле Al Messila, расположенном в 18 километрах от стадиона "Лусаил", где клуб 18 декабря сыграет против мексиканской "Пачуки" в рамках финала Межконтинентального кубка.

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Источник:
AS
Опубликовал: Екатерина Власова
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