Звезду Реала могут наказать за жест болельщикам Райо Вальекано

Ла Лига инициирует расследование инцидента, связанного с Винисиусом Жуниором и болельщиками "Райо Вальекано". Об этом сообщает ESPN.

Винисиус, выходя с поля после финального свистка в матче "Райо Вальекано" - "Реал", ответил на скандирование и возгласы фанов, продемонстрировав жест, который многие расценили как намек на вылет соперника во второй дивизион.

16 декабря Ла Лига уведомила дисциплинарный комитет испанской футбольной федерации об этом инциденте.

"Я должен увидеть окончательный отчет. Я видел игру. Важно подчеркнуть, что не было никаких расистских скандирований. Я думаю, что была провокация, с этими оскорблениями, и игрок, как и любой другой, был раздражен, вот и все", - сказал президент Ла Лиги Хавьер Тебас.