Ямал назвал игрока, который может получить награду Golden Boy в 2025 году

Молодая звезда "Барселоны" Ламин Ямал попытался спрогнозировать ближайшее будущее защитника команды Пау Кубарси:

"Он уже входит в топ-5 лучших центральных защитников мира. Запомните мои слова, Кубарси может стать следующим, кто получит награду "Golden Boy" в 2025 году. Его уровень с каждым днем просто растет".