Ямаль: Если я выиграю Лигу чемпионов, у меня будет больше шансов выиграть Золотой мяч

Молодой талант "Барселоны" Ламин Ямаль поделился своими планами на будущее.

"До 21 года я хочу выиграть со сборной Испании чемпионат мира, а с "Барселоной" - еще две Ла Лиги и Лигу чемпионов. Так что если я выиграю Лигу чемпионов, у меня также будет больше шансов выиграть "Золотой мяч", - сказал Ламин.