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Ямаль: Если я выиграю Лигу чемпионов, у меня будет больше шансов выиграть Золотой мяч

Испания

Футболист поделился своими мыслями

Ямаль: Если я выиграю Лигу чемпионов, у меня будет больше шансов выиграть Золотой мяч

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Молодой талант "Барселоны" Ламин Ямаль поделился своими планами на будущее.

"До 21 года я хочу выиграть со сборной Испании чемпионат мира, а с "Барселоной" - еще две Ла Лиги и Лигу чемпионов. Так что если я выиграю Лигу чемпионов, у меня также будет больше шансов выиграть "Золотой мяч", - сказал Ламин.

Правый вингер "Барселоны" в текущем сезоне забил 6 голов и отдал 12 ассистов в 21 матча. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера Ямаля в 150 млн евро.

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Лига чемпионов Золотой мяч Ламин Ямаль
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
16.12.2024 в 21:30
Какая лч, что ты несёшь малой, тебе хоть бы на твоих двух остаться, у тебя ситуация на грани....А уж тем более в бомжарсе мечтать о лч, сверх идиотизма.
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Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
16.12.2024 в 21:30
Какая лч, что ты несёшь малой, тебе хоть бы на твоих двух остаться, у тебя ситуация на грани....А уж тем более в бомжарсе мечтать о лч, сверх идиотизма.
Ответить
0
0

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