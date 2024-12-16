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Ямаль: Если я выиграю Лигу чемпионов, у меня будет больше шансов выиграть Золотой мяч
Футболист поделился своими мыслями
Getty Images/Global Images Ukraine
Молодой талант "Барселоны" Ламин Ямаль поделился своими планами на будущее.
"До 21 года я хочу выиграть со сборной Испании чемпионат мира, а с "Барселоной" - еще две Ла Лиги и Лигу чемпионов. Так что если я выиграю Лигу чемпионов, у меня также будет больше шансов выиграть "Золотой мяч", - сказал Ламин.
Правый вингер "Барселоны" в текущем сезоне забил 6 голов и отдал 12 ассистов в 21 матча. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера Ямаля в 150 млн евро.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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16.12.2024 в 21:30
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