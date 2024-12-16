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Легендарный игрок Севильи подарил клубному музею футболку и капитанскую повязку
Навас провел свой последний в карьере домашний матч
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago
Хесус Навас провел свой последний в карьере домашний матч за "Севилью". Футболист сыграл против "Сельты" (1:0) в рамках 17-го тура Ла Лиги.
Игрок решил отдать свою футболку и капитанскую повязку с последнего матча в клубный музей.
???? Recuerdos para la historia sevillista ♾️— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) December 15, 2024
???????? @JNavas donó su último brazalete y su última camiseta en el Ramón Sánchez-Pizjuán ❤️#DespedidadeLeyenda pic.twitter.com/wMbyF2nWV6
Добавим, что Хесус Навас сыграл за "Севилью" 702 матча, забил 39 голов и отдал 119 ассистов.
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