Легендарный игрок Севильи подарил клубному музею футболку и капитанскую повязку

Хесус Навас провел свой последний в карьере домашний матч за "Севилью". Футболист сыграл против "Сельты" (1:0) в рамках 17-го тура Ла Лиги.

Игрок решил отдать свою футболку и капитанскую повязку с последнего матча в клубный музей.

???? Recuerdos para la historia sevillista ♾️



???????? @JNavas donó su último brazalete y su última camiseta en el Ramón Sánchez-Pizjuán ❤️#DespedidadeLeyenda pic.twitter.com/wMbyF2nWV6 — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) December 15, 2024

Добавим, что Хесус Навас сыграл за "Севилью" 702 матча, забил 39 голов и отдал 119 ассистов.