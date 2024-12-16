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Отступные 1 миллиард евро. Барселона продлит контракт со своим талантливым вингером

Испания

Ламин Ямаль останется в Испании

Отступные 1 миллиард евро. Барселона продлит контракт со своим талантливым вингером

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Агент 17-летнего правого вингера "Барселоны" Ламина Ямаля Хорхе Мендес подтвердил, что его клиент продолжит сотрудничество с испанским клубом.

"Конечно, он собирается продлить контракт с "Барселоной". Ямаль является болельщиком этого клуба", - сказал Мендес.

Добавим, что текущий контракт вингера рассчитан до 30 июня 2026 года. Как пишет Football-Еѕрапапа, Ламин подпишет новый шестилетний договор с отступными в 1 миллиард евро.

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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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