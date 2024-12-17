Украинский игрок попал в топ-6 голкиперов мира по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) подводит итоги 2024 года. В списке лучших голкиперов оказался Андрей Лунин. Украинец занял шестое место вместе с Яном Зоммером, где оба набрали по 25 очков.

Лучшим голкипером года признали Эмилиано Мартинеса (167 очков, победитель Копа Америка-2024), который с большим преимуществом опередил испанца Унаи Симона (91 очко, победитель Евро-2024). Стоит отметить, что одноклубник Лунина Тибо Куртуа занял пятое место, получивший 28 очков.

Отметим, что Андрей Лунин в составе мадридского "Реала" выиграл чемпионат Испании, Суперкубок Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА в этом году.