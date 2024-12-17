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Тренер Жироны недоволен игрой своей команды

Испания

Специалист взял ответственность за неудачи команды

Тренер Жироны недоволен игрой своей команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес недоволен игрой своей команды.

"Такие поражения, как в прошлом туре (против "Мальорки"), влияют на команду. Мы играли плохо как индивидуально, так и коллективно. Ситуация не самая лучшая, особенно перед международной паузой. Не знаю, поможет ли нам отдых, но то, что я вижу на поле, мне не нравится".

Мичел взял на себя ответственность за неудачи команды. "У нас уже были плохие периоды, и это моя ответственность. Я должен работать лучше", - подчеркнул специалист.

Добавим, что "Жирона" сейчас занимает десятое место в турнирной таблице Ла Лиги. Подопечные Мичела имеют 22 очка.

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Мичел Санчес Мальорка Жирона
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Источник:
Marca
Опубликовал: Екатерина Власова
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