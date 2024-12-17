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Тренер Жироны недоволен игрой своей команды
Специалист взял ответственность за неудачи команды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес недоволен игрой своей команды.
"Такие поражения, как в прошлом туре (против "Мальорки"), влияют на команду. Мы играли плохо как индивидуально, так и коллективно. Ситуация не самая лучшая, особенно перед международной паузой. Не знаю, поможет ли нам отдых, но то, что я вижу на поле, мне не нравится".
Мичел взял на себя ответственность за неудачи команды. "У нас уже были плохие периоды, и это моя ответственность. Я должен работать лучше", - подчеркнул специалист.
Добавим, что "Жирона" сейчас занимает десятое место в турнирной таблице Ла Лиги. Подопечные Мичела имеют 22 очка.
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