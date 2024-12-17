Нападающий "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль назвал сложного соперника в своей карьере.

В интервью TuttoSport, Ямаль признался, что сложный противник для него это нападающий "РБ Лейпциг" и сборной Германии Давид Раум.

"Давид Раум, левый нападающий сборной Германии и "РБ Лейпциг". Жесткий и мрачный защитник. На чемпионате Европы в четвертьфинале против немцев он показал себя непростым соперником", - сказал Ямаль.

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В матче 1/4 финала Евро-2024, Давид Раум получил жёлтую карточку на 28-й минуте и на 57-й минуте был заменён в сборной Германии.

Ламин Ямаль отыграл 63 минуты в матче против сборной Германии и ушёл, уступив место на поле Феррану Торресу.

Сборная Испании выиграла сборную Германию в дополнительное время и впоследствии выиграла Чемпионат Европы 2024.