Анчелотти рассказал, сыграет ли Мбаппе в финале Межконтинентального кубка

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассказал о состоянии здоровья нападающего команды Килиана Мбаппе.

"Вчера Килиан тренировался и чувствовал себя хорошо. Все было очень хорошо.

Посмотрим во время сегодняшнего занятия. Мы настроены оптимистично", - сказал специалист.