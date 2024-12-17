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Анчелотти рассказал, сыграет ли Мбаппе в финале Межконтинентального кубка

Испания

Вчера Килиан чувствовал себя хорошо (с)

Анчелотти рассказал, сыграет ли Мбаппе в финале Межконтинентального кубка

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассказал о состоянии здоровья нападающего команды Килиана Мбаппе.

"Вчера Килиан тренировался и чувствовал себя хорошо. Все было очень хорошо.

Посмотрим во время сегодняшнего занятия. Мы настроены оптимистично", - сказал специалист.

18 декабря "Реал" сыграет против мексиканской "Пачуки" в рамках финала Межконтинентального кубка. Начало - в 19:00 по Киеву.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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