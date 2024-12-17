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Анчелотти рассказал, сыграет ли Мбаппе в финале Межконтинентального кубка
Вчера Килиан чувствовал себя хорошо (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассказал о состоянии здоровья нападающего команды Килиана Мбаппе.
"Вчера Килиан тренировался и чувствовал себя хорошо. Все было очень хорошо.
Посмотрим во время сегодняшнего занятия. Мы настроены оптимистично", - сказал специалист.
18 декабря "Реал" сыграет против мексиканской "Пачуки" в рамках финала Межконтинентального кубка. Начало - в 19:00 по Киеву.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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