"Они создают форматы, подобные чурос". Президент Ла Лиги критикует ребрендинг Суперлиги

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас продолжает критиковать проект Суперлиги, который недавно был переименован в "Лигу Единства".

"Люди из A22 Sports вернулись с новой идеей: они создают форматы, подобные чурос (популярная испанская выпечка), без анализа или изучения экономических и спортивных последствий для соревнований.

Предложенная ими телевизионная модель выгодна только крупным клубам (и они это знают...) и ставит под угрозу экономическую стабильность национальных лиг и их клубов", - написал Тебас в Х.