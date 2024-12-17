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"Они создают форматы, подобные чурос". Президент Ла Лиги критикует ребрендинг Суперлиги
Хавьер Тебас сравнил проект с испанской выпечкой
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас продолжает критиковать проект Суперлиги, который недавно был переименован в "Лигу Единства".
"Люди из A22 Sports вернулись с новой идеей: они создают форматы, подобные чурос (популярная испанская выпечка), без анализа или изучения экономических и спортивных последствий для соревнований.
Предложенная ими телевизионная модель выгодна только крупным клубам (и они это знают...) и ставит под угрозу экономическую стабильность национальных лиг и их клубов", - написал Тебас в Х.
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