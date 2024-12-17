Анчелотти - о матче против Пачуки: Финалы всегда разные

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался накануне финала Межконтинентального кубка против мексиканской "Пачуки".

"Игра в финале Межконтинентального кубка означает, что вы очень хорошо поработали в предыдущем сезоне. Это одно из важнейших событий. Когда ты начинаешь сезон, ты хочешь быть там, хочешь играть в финале. Мы непременно попробуем его выиграть. Но финалы всегда разные.

Мы должны хорошо завершить предыдущий сезон, который был очень успешным для нас и клуба. Очевидно, что для команды также очень важно выиграть еще один международный клубный турнир, потому что у нас много болельщиков по всему миру, и они хотели бы, чтобы мы подняли этот трофей", - сказал специалист.