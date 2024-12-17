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Анчелотти - о матче против Пачуки: Финалы всегда разные
Специалист поделился своими мыслями
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался накануне финала Межконтинентального кубка против мексиканской "Пачуки".
"Игра в финале Межконтинентального кубка означает, что вы очень хорошо поработали в предыдущем сезоне. Это одно из важнейших событий. Когда ты начинаешь сезон, ты хочешь быть там, хочешь играть в финале. Мы непременно попробуем его выиграть. Но финалы всегда разные.
Мы должны хорошо завершить предыдущий сезон, который был очень успешным для нас и клуба. Очевидно, что для команды также очень важно выиграть еще один международный клубный турнир, потому что у нас много болельщиков по всему миру, и они хотели бы, чтобы мы подняли этот трофей", - сказал специалист.
Добавим, что матч "Реал" - "Пачука" стартует 18 декабря в 19:00 по Киеву.
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