FIFA определила лучшего тренера года.

Им стал тренер "Реала" Карло Анчелотти.

В сезоне 2023/24 Анчелотти с "Реалом" выиграл внутренний дубль из Ла Лиги и Суперкубка Испании. Также итальянец с командой победили в Лиге Чемпионов.

На получение награды претендовали Хаби Алонсо ("Байер"), Луис де ла Фуенте (сборная Испании), Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Лионель Скалони (сборная Аргентины).

В голосовании Карло Анчелотти набрал 26 баллов. Он опередил Хаби Алонсо (22 балла), Луиса де ла Фуэнте (11 баллов), Пепа Гвардиолу (10 баллов) и Лионеля Скалони (4 балла).