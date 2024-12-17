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FIFA определила лучшего тренера года

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FIFA определила лучшего тренера года

Getty Images/Global Images Ukraine

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FIFA определила лучшего тренера года.

Им стал тренер "Реала" Карло Анчелотти.

В сезоне 2023/24 Анчелотти с "Реалом" выиграл внутренний дубль из Ла Лиги и Суперкубка Испании. Также итальянец с командой победили в Лиге Чемпионов.

На получение награды претендовали Хаби Алонсо ("Байер"), Луис де ла Фуенте (сборная Испании), Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Лионель Скалони (сборная Аргентины).

В голосовании Карло Анчелотти набрал 26 баллов. Он опередил Хаби Алонсо (22 балла), Луиса де ла Фуэнте (11 баллов), Пепа Гвардиолу (10 баллов) и Лионеля Скалони (4 балла).

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Источник:
FIFA
Опубликовал: Владислав Прийменко
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