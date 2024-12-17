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Ожидаемо? ФИФА определила лучшего футболиста 2024 года
Им стал Винисиус Жуниор
Getty Images/Global Images Ukraine
17 декабря в городе Доха, столице Катара, состоялась церемония вручения награды «Лучшему футболисту года» по версии ФИФА.
Приз достался левому вингеру "Реала" Винисиусу Жуниору.
Vini Jr is #TheBest FIFA Men's Player 2024! ????— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 17, 2024
За награду боролись: Дани Карвахаль, Эрлинг Холанд, Федерико Вальверде, Флориан Виртц, Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе, Ламин Ямаль, Лионель Месси, Родри, Тони Кроос и Винисиус Жуниор.
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