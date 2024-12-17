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Ожидаемо? ФИФА определила лучшего футболиста 2024 года

Испания

Им стал Винисиус Жуниор

Ожидаемо? ФИФА определила лучшего футболиста 2024 года

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

17 декабря в городе Доха, столице Катара, состоялась церемония вручения награды «Лучшему футболисту года» по версии ФИФА.

Приз достался левому вингеру "Реала" Винисиусу Жуниору.

За награду боролись: Дани Карвахаль, Эрлинг Холанд, Федерико Вальверде, Флориан Виртц, Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе, Ламин Ямаль, Лионель Месси, Родри, Тони Кроос и Винисиус Жуниор.

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