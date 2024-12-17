  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Винисиус - о награде от ФИФА: Мне казалось невозможным получить этот трофей
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Винисиус - о награде от ФИФА: Мне казалось невозможным получить этот трофей

Испания

17 декабря состоялась церемония вручения награды Лучшему футболисту года

Винисиус - о награде от ФИФА: Мне казалось невозможным получить этот трофей

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Левый вингер "Реала" Винисиус Жуниор поделился своими эмоциями после вручения награды "Лучший игрок 2024 года" по версии ФИФА.

"Мне казалось невозможным получить этот трофей... Я приехал из маленького городка, который был близок к бедности и преступным. И вот я здесь.

Я благодарю свою семью, которая перестала жить своими мечтами, чтобы жить ради меня. Мою команду, благодаря которой я сюда попал. Я хочу еще долго играть в "Реале", который является крупнейшим клубом в мире", - сказал футболист.

Читайте такжеОбъявлена ​​символическая сборная года по версии FIFA
По теме
yellow-arrow
Два топ-клуба Испании хотят подписать 18-летнего вингера Малаги
yellow-arrow
Возвращение Барселоны на Камп Ноу может затянуться до сентября 2025 года
yellow-arrow
Ожидаемо? ФИФА определила лучшего футболиста 2024 года
ФИФА Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Bаrcelinius
17.12.2024 в 21:26
Та дали, шоб не ныл.
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 2
avatar
Bаrcelinius
17.12.2024 в 21:26
Та дали, шоб не ныл.
Ответить
0
1
ANESTEZIO (Вінниця )
17.12.2024 в 22:01
Це ти звик нити і давати, під@растична пацакська шл@ха
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости