Винисиус - о награде от ФИФА: Мне казалось невозможным получить этот трофей

Левый вингер "Реала" Винисиус Жуниор поделился своими эмоциями после вручения награды "Лучший игрок 2024 года" по версии ФИФА.

"Мне казалось невозможным получить этот трофей... Я приехал из маленького городка, который был близок к бедности и преступным. И вот я здесь.

Я благодарю свою семью, которая перестала жить своими мечтами, чтобы жить ради меня. Мою команду, благодаря которой я сюда попал. Я хочу еще долго играть в "Реале", который является крупнейшим клубом в мире", - сказал футболист.