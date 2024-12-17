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Винисиус - о награде от ФИФА: Мне казалось невозможным получить этот трофей
17 декабря состоялась церемония вручения награды Лучшему футболисту года
Getty Images/Global Images Ukraine
Левый вингер "Реала" Винисиус Жуниор поделился своими эмоциями после вручения награды "Лучший игрок 2024 года" по версии ФИФА.
"Мне казалось невозможным получить этот трофей... Я приехал из маленького городка, который был близок к бедности и преступным. И вот я здесь.
Я благодарю свою семью, которая перестала жить своими мечтами, чтобы жить ради меня. Мою команду, благодаря которой я сюда попал. Я хочу еще долго играть в "Реале", который является крупнейшим клубом в мире", - сказал футболист.
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