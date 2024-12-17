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Возвращение Барселоны на Камп Ноу может затянуться до сентября 2025 года
Лапорта - о возвращении команды на Камп Ноу
fc barcelona
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта подтвердил, что возвращение команды на обновленный стадион "Камп Ноу" откладывается как минимум до марта 2025 года.
Причиной задержки стали масштабные реконструкционные работы и желание клуба обеспечить оптимальные условия для проведения домашних матчей. Впрочем, в клубе не исключают, что этот процесс может затянуться вплоть до сентября 2025 года.
Добавим, что УЕФА не позволяет командам менять стадион посреди этапа, а значит, если "Барселона" не вернется на "Камп Ноу" в марте, то клуб не сможет этого сделать до следующего сезона.
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