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Два топ-клуба Испании хотят подписать 18-летнего вингера Малаги
Антонио Кордеро может сменить клуб
Тransfermarkt
Левый вингер "Малаги" Антонио Кордеро оказался в центре внимания двух грандов Ла Лиги - "Барселоны" и "Реала Мадрида". Оба клуба видят в 18-летнем игроке будущую звезду и готовы предложить ему контракт.
Как сообщает издание Marca, Антонио с детства болеет за "Реал". Поэтому мадридцы считают, что идея играть в знаменитой белой форме может привлечь Кордеро больше, чем выступать за "Барселону".
Вингер в текущем сезоне сыграл 18 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.
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Источник:Marca
Опубликовал: Екатерина Власова
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