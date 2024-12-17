Два топ-клуба Испании хотят подписать 18-летнего вингера Малаги

Левый вингер "Малаги" Антонио Кордеро оказался в центре внимания двух грандов Ла Лиги - "Барселоны" и "Реала Мадрида". Оба клуба видят в 18-летнем игроке будущую звезду и готовы предложить ему контракт.

Как сообщает издание Marca, Антонио с детства болеет за "Реал". Поэтому мадридцы считают, что идея играть в знаменитой белой форме может привлечь Кордеро больше, чем выступать за "Барселону".

Вингер в текущем сезоне сыграл 18 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.