Анчелотти: Именно благодаря футболу я до сих пор жив

Итальянский специалист Карло Анчелотти, возглавляющий мадридский "Реал", выразил благодарность после получения награды "Лучший тренер 2024 года" по версии ФИФА.

"Я хочу поделиться этим с клубом, с моим президентом и с моими игроками, из лучшего клуба в мире. Не всегда меня слушают, это миф, но большое спасибо вам".

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