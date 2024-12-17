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Анчелотти: Именно благодаря футболу я до сих пор жив

Испания

Специалист поделился своими мыслями

Анчелотти: Именно благодаря футболу я до сих пор жив

gianlucadimarzio

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Итальянский специалист Карло Анчелотти, возглавляющий мадридский "Реал", выразил благодарность после получения награды "Лучший тренер 2024 года" по версии ФИФА.

"Я хочу поделиться этим с клубом, с моим президентом и с моими игроками, из лучшего клуба в мире. Не всегда меня слушают, это миф, но большое спасибо вам".

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"Я начал заниматься футболом 48 лет назад, и это дало мне очень много положительных эмоций, ну и немного отрицательных, но благодаря этому виду спорта я до сих пор жив, и впереди еще долгая жизнь", - добавил Анчелотти.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca
Опубликовал: Екатерина Власова
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