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Анчелотти: Именно благодаря футболу я до сих пор жив
Специалист поделился своими мыслями
gianlucadimarzio
Итальянский специалист Карло Анчелотти, возглавляющий мадридский "Реал", выразил благодарность после получения награды "Лучший тренер 2024 года" по версии ФИФА.
"Я хочу поделиться этим с клубом, с моим президентом и с моими игроками, из лучшего клуба в мире. Не всегда меня слушают, это миф, но большое спасибо вам".
"Я начал заниматься футболом 48 лет назад, и это дало мне очень много положительных эмоций, ну и немного отрицательных, но благодаря этому виду спорта я до сих пор жив, и впереди еще долгая жизнь", - добавил Анчелотти.
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