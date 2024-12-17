Известны трансферные планы Барселоны на зимнее окно

"Барселона" решила отказаться от активной трансферной деятельности во время зимнего перерыва.

Вместо этого клуб сосредоточится на внутренних вопросах и подготовке ко второй половине сезона, в частности, связанных с регистрацией новых игроков и продлением контрактов со своими футболистами.

Добавим, что сейчас "Барселона" лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. Подопечные Ханси Флика имеют 38 очков по итогам 18 матчей.