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Известны трансферные планы Барселоны на зимнее окно

Испания

Какая будет трансферная политика команды?

Известны трансферные планы Барселоны на зимнее окно

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Новина українською

"Барселона" решила отказаться от активной трансферной деятельности во время зимнего перерыва.

Вместо этого клуб сосредоточится на внутренних вопросах и подготовке ко второй половине сезона, в частности, связанных с регистрацией новых игроков и продлением контрактов со своими футболистами.

Добавим, что сейчас "Барселона" лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. Подопечные Ханси Флика имеют 38 очков по итогам 18 матчей.

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Барселона
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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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