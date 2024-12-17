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Винисиус - после приза ФИФА: Да, я - лучший игрок в мире, и я упорно боролся за это
А не Родри
фото из соцсетей
Вингер "Реала" и сборной Бразилии Винисиус Жуниор на своей странице в инстаграме прокомментировал
"Veni, vidi, vici (пришел, увидел, победил - с латыни).
Сегодня я пишу этому маленькому мальчику, который видел, как многие кумиры поднимали этот трофей - его время пришло. Точнее, мое время пришло. Время сказать... Да, я - лучший игрок в мире, и я упорно боролся за это.
Они пытались и пытаются обесценить меня, приуменьшить меня. Но они не готовы. Никто не скажет мне, за что я должен бороться, как я должен вести себя. Когда я был в Сан-Гонсало, системе было плевать на меня. Меня почти поглотили.
Я победил для себя, для своей семьи. С большой поддержкой на этом пути: "Фламенго", "Реал", сборная Бразилии, сотни моих товарищей по команде на протяжении многих лет, люди, которые сопровождают меня каждый день в моей рутине, те, кто восхищается мной.
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Лучший футболист мира", - написал Винисиус.
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