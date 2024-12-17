  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Винисиус - после приза ФИФА: Да, я - лучший игрок в мире, и я упорно боролся за это
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Винисиус - после приза ФИФА: Да, я - лучший игрок в мире, и я упорно боролся за это

Испания
Обновлено

А не Родри

Винисиус - после приза ФИФА: Да, я - лучший игрок в мире, и я упорно боролся за это

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Вингер "Реала" и сборной Бразилии Винисиус Жуниор на своей странице в инстаграме прокомментировал победу в номинации лучшего игрока 2024 года по версии ФИФА.

"Veni, vidi, vici (пришел, увидел, победил - с латыни).

Сегодня я пишу этому маленькому мальчику, который видел, как многие кумиры поднимали этот трофей - его время пришло. Точнее, мое время пришло. Время сказать... Да, я - лучший игрок в мире, и я упорно боролся за это.

Они пытались и пытаются обесценить меня, приуменьшить меня. Но они не готовы. Никто не скажет мне, за что я должен бороться, как я должен вести себя. Когда я был в Сан-Гонсало, системе было плевать на меня. Меня почти поглотили.

Я победил для себя, для своей семьи. С большой поддержкой на этом пути: "Фламенго", "Реал", сборная Бразилии, сотни моих товарищей по команде на протяжении многих лет, люди, которые сопровождают меня каждый день в моей рутине, те, кто восхищается мной.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Лучший футболист мира", - написал Винисиус.

По теме
yellow-arrow
Известны трансферные планы Барселоны на зимнее окно
yellow-arrow
Анчелотти: Именно благодаря футболу я до сих пор жив
yellow-arrow
Два топ-клуба Испании хотят подписать 18-летнего вингера Малаги
Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости