Клуб Ла Лиги зимой хочет подписать талантливого игрока Манчестер Юнайтед

После прихода Аморима в "МЮ", Алехандро Гарначо стал получать меньше игровой практики. Португальский тренер, сосредоточенный на глубокой трансформации команды, кажется, полон решимости избавиться от игроков, которые не вписываются в его систему. По разным сообщениям, разногласия между прямым стилем игрока и тактическими требованиями Аморима могут стать определяющим фактором его ухода, чем хочет воспользоваться один из топ-клубов Европы.

По информации Fichajes, мадридский "Атлетико" рассматривает 20-летнего игрока "МЮ" как свою главную цель на зимнее трансферное окно. Диего Симеоне, давний поклонник аргентинского вингера, считает, что молодой талант может стать ключом к усилению атаки мадридцев, особенно после возможного ухода Антуана Гризманна следующим летом. Гарначо, который прошел начальную подготовку в молодежной команде "Атлетико" перед отъездом в Англию в 2021 году, идеально вписался бы в гипотетический атакующий трезубец наряду с Джулиано Симеоне и Хулианом Альваресом, если этот амбициозный проект "красно-белых" будет реализован. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 50 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Алехандро Гарначо провел 24 матча, где отметился 8 голами и 4 ассистами.