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Участник Лиги Европы отклонил предложение Севильи относительно трансфера своего нападающего

Испания

Нервионцам будет трудно приобрести этого игрока

Участник Лиги Европы отклонил предложение Севильи относительно трансфера своего нападающего

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Севилья" находится в поиске нападающего, поскольку Келечи Ихеаначо не оправдывает надежд Гарсии Пименты в атаке. "Нервионцы" обратили свое внимание на представителя Лиги Европы, однако этого игрока им будет трудно получить.

Как сообщает Fichajes, "Севилья" столкнулась с препятствием в своей попытке подписать Жуниньо из "Карабаха". Первое предложение андалусской команды было отклонено азербайджанцами, которые считают игрока фундаментальной фигурой в своей схеме. Этот отказ дает понять, что "Карабах" не планирует расставаться со своим лучшим бомбардиром во время зимнего трансферного окна, что затрудняет надежды испанской стороны на усиление своей атаки. Впрочем, несмотря на эту неудачу, "Севилья" может вернуться с улучшенным предложением. По данным transfermarkt, стоимость бразильца составляет 2 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Жуниньо провел 25 матчей, где отметился 10 голами и 3 ассистами.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Александр Гресь
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