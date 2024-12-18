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Реал Бетис презентовал проект нового стадиона
Предлагается серьёзная реконструкция
Фото - Real Betis - www.realbetisbalompie.es
На ежегодном собрании акционеров футбольного клуба "Реал Бетис" был представлен проект нового стадиона "Бенито Вильямарин". Ожидается, что работы начнутся уже летом 2025 года. В течение двух следующих сезонов "Бетис" будет играть на стадионе "Ла Картуха" — олимпийский стадион в Севилье.
Также "Бетис" выложил несколько фотографий проекта нового стадиона в своем официальном профиле в соцсетях.
????????????️— Real Betis Balompié ???????? (@RealBetis) December 17, 2024
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"Эстадио Бенито Вильямарин" был открыт в 1929 году. В период с 2016 до 2017 года была проведена реконструкция арены для увеличения его вместимости. Сейчас этот стадион способен вмещать более 60 тысяч болельщиков.
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