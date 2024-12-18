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Нападающий Валенсии из-за травмы выбыл на несколько недель
Летучим мышам не позавидуешь
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Рафу Миру не везет с возвращением в "Валенсию". 27-летний игрок только недавно восстановился от травмы подколенного сухожилия, как тут же он вынужден вернуться в лазарет.
Нападающий "летучих мышей" пожаловался на дискомфорт в передней части бедра после воскресной тренировки. Медицинский штаб клуба провел обследование, которое показало фибриллярную травму четырехглавой мышцы, которая требует медикаментозного и физиотерапевтического лечения. Таким образом, форвард "Валенсии" выбыл до конца этого года и пропустит ближайшие матчи своей команды против "Эспаньола" (18 декабря) и "Алавеса" (22 декабря).
Добавим, что в этом сезоне Рафа Мир провел 7 матчей, где отметился голом и результативной передачей.
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