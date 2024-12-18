Ультрас Атлетико устроили беспорядки возле стадиона Метрополитано

После матча между "Атлетико Мадрид" и "Хетафе" произошла стычка с участием болельщиков мадридской команды. Около 50 человек, одетых в клубные цвета, устроили беспорядок возле стадиона "Метрополитано", угрожая местным жителям и повреждая имущество.

По информации издания Relevo, группа ультрас ворвалась на местный китайский рынок. Там они начали угрожать продавцам и другим посетителям, разбивая витрины. Вскоре на место происшествия прибыла полиция, которая задержала 16 участников беспорядков.

Сейчас полиция продолжает расследование инцидента, пытаясь установить точные мотивы нападавших и их принадлежность к конкретным ультрас-группировкам.