Анчелотти: Во второй половине сезона мы будем очень конкурентоспособными

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти не соглашается с тем, что он потерял контроль над командой.

"Сложный вопрос. Я его не потерял, конечно, нет. В футболе бывают трудные времена - так было всегда. Иногда они могут быть в октябре и ноябре, а иногда в апреле и мае. Главное - продолжать двигаться вперед.

Если это произошло в октябре или ноябре, то надо выбираться из этой ситуации, и мы это делаем. Уверен, что во второй половине сезона мы будем очень конкурентоспособными. Могу заверить вас, что я не потерял контроль над игроками", - сказал Анчелотти.