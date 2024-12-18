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Анчелотти: Во второй половине сезона мы будем очень конкурентоспособными
Специалист ответил на вопросы журналиста
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти не соглашается с тем, что он потерял контроль над командой.
"Считаете ли вы, что потеряли контроль над игроками?" - спросил один из журналистов.
"Сложный вопрос. Я его не потерял, конечно, нет. В футболе бывают трудные времена - так было всегда. Иногда они могут быть в октябре и ноябре, а иногда в апреле и мае. Главное - продолжать двигаться вперед.
Если это произошло в октябре или ноябре, то надо выбираться из этой ситуации, и мы это делаем. Уверен, что во второй половине сезона мы будем очень конкурентоспособными. Могу заверить вас, что я не потерял контроль над игроками", - сказал Анчелотти.
Напомним, что сейчас "Реал" занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. Подопечные Карло имеют 37 очков по итогам 17 матчей.
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