Президент Реала посетил посла Испании в Катаре

Президент мадридского "Реала" посетил посла Испании в Катаре.

Флорентино Перес был на приеме у посла Испании в Катаре Хавьера Карбахосы. Президент "королевского клуба" посетил резиденцию перед финалом Межконтинентального Кубка.

При встрече Перес и Карбахоса обменялись подарками. Президент "Реала" подарил клубную форму с автографами футболистов. Посол Испании подарил корабль в стеклянной коробке.

Recepción con el embajador de España en Catar. #RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 18, 2024

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"Реал" 18 декабря сыграет в финале Межконтинентального Кубка против мексиканской „Пачуки“. Королевский клуб попал в турнир как победитель Лиги Чемпионов 2024 года.

К слову, главный тренер "Реала" Карло Анчелотти в случае победы станет рекордсменом по количеству выигранных трофеев как тренер "Реала". Сейчас итальянский тренер делит первую строчку с Мигелем Муньосом.

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