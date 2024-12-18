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Президент Реала посетил посла Испании в Катаре
Обменялись подарками
Фото: twitter.com/realmadrid
Президент мадридского "Реала" посетил посла Испании в Катаре.
Флорентино Перес был на приеме у посла Испании в Катаре Хавьера Карбахосы. Президент "королевского клуба" посетил резиденцию перед финалом Межконтинентального Кубка.
При встрече Перес и Карбахоса обменялись подарками. Президент "Реала" подарил клубную форму с автографами футболистов. Посол Испании подарил корабль в стеклянной коробке.
Recepción con el embajador de España en Catar. #RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 18, 2024
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"Реал" 18 декабря сыграет в финале Межконтинентального Кубка против мексиканской „Пачуки“. Королевский клуб попал в турнир как победитель Лиги Чемпионов 2024 года.
К слову, главный тренер "Реала" Карло Анчелотти в случае победы станет рекордсменом по количеству выигранных трофеев как тренер "Реала". Сейчас итальянский тренер делит первую строчку с Мигелем Муньосом.
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