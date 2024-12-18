  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Президент Реала посетил посла Испании в Катаре
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент Реала посетил посла Испании в Катаре

Испания

Обменялись подарками

Президент Реала посетил посла Испании в Катаре

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

Президент мадридского "Реала" посетил посла Испании в Катаре.

Флорентино Перес был на приеме у посла Испании в Катаре Хавьера Карбахосы. Президент "королевского клуба" посетил резиденцию перед финалом Межконтинентального Кубка.

При встрече Перес и Карбахоса обменялись подарками. Президент "Реала" подарил клубную форму с автографами футболистов. Посол Испании подарил корабль в стеклянной коробке.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Реал" 18 декабря сыграет в финале Межконтинентального Кубка против мексиканской „Пачуки“. Королевский клуб попал в турнир как победитель Лиги Чемпионов 2024 года.

К слову, главный тренер "Реала" Карло Анчелотти в случае победы станет рекордсменом по количеству выигранных трофеев как тренер "Реала". Сейчас итальянский тренер делит первую строчку с Мигелем Муньосом.

Видеотрансляция матча на нашем сайте.

По теме
yellow-arrow
Реал Мадрид - Пачука. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Межконтинентального кубка ФИФА
yellow-arrow
Ультрас Атлетико устроили беспорядки возле стадиона Метрополитано
yellow-arrow
Нападающий Валенсии из-за травмы выбыл на несколько недель
Флорентино Перес Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости