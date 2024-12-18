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Четыре игрока с верхних мест таблицы и один не оттуда. Ла Лига объявила претендентов на игрока декабря

Испания

Сразу не скажешь фаворита

Четыре игрока с верхних мест таблицы и один не оттуда. Ла Лига объявила претендентов на игрока декабря

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Ла Лига объявила претендентов на игрока месяца.

В список попали четыре игрока с первых мест турнирной таблицы испанского Чемпионата и один игрок с клуба ниже первой десятки.

Претенденты:

  • Джуд Беллингем ("Реал Мадрид") – 4 гола, 2 ассиста в четырёх матчах
  • Антуан Гризманн ("Атлетико") – 2 гола в двух матчах
  • Рафинья ("Барселона") – 2 гола в трёх матчах
  • Ойхан Санкет ("Атлетик") – 2 гола, ассист в четырёх играх
  • Сандро Рамирез ("Лас-Пальмас") – 2 гола в двух матчах

Напомним, что в ноябре игроком месяца в Ла Лигее признан нападающий "Реала" Винисиус Жуниор.

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Источник:
La Liga
Опубликовал: Владислав Прийменко
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