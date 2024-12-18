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Четыре игрока с верхних мест таблицы и один не оттуда. Ла Лига объявила претендентов на игрока декабря
Сразу не скажешь фаворита
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ла Лига объявила претендентов на игрока месяца.
В список попали четыре игрока с первых мест турнирной таблицы испанского Чемпионата и один игрок с клуба ниже первой десятки.
Претенденты:
- Джуд Беллингем ("Реал Мадрид") – 4 гола, 2 ассиста в четырёх матчах
- Антуан Гризманн ("Атлетико") – 2 гола в двух матчах
- Рафинья ("Барселона") – 2 гола в трёх матчах
- Ойхан Санкет ("Атлетик") – 2 гола, ассист в четырёх играх
- Сандро Рамирез ("Лас-Пальмас") – 2 гола в двух матчах
???? ¡Estos son los nominados al ???????????????????????????? ???????????? ???????????? de diciembre en #LALIGAEASPORTS!— LALIGA (@LaLiga) December 18, 2024
???? @BellinghamJude
???? @AntoGriezmann
???? Raphinha
???? Oihan Sancet
???? @sandroramirez9#LALIGAPOTM | @easportsfces#PREMIOSLALIGA
Напомним, что в ноябре игроком месяца в Ла Лигее признан нападающий "Реала" Винисиус Жуниор.
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