Четыре игрока с верхних мест таблицы и один не оттуда. Ла Лига объявила претендентов на игрока декабря

Ла Лига объявила претендентов на игрока месяца.

В список попали четыре игрока с первых мест турнирной таблицы испанского Чемпионата и один игрок с клуба ниже первой десятки.

Претенденты:

Джуд Беллингем ("Реал Мадрид") – 4 гола, 2 ассиста в четырёх матчах

Антуан Гризманн ("Атлетико") – 2 гола в двух матчах

Рафинья ("Барселона") – 2 гола в трёх матчах

Ойхан Санкет ("Атлетик") – 2 гола, ассист в четырёх играх

Сандро Рамирез ("Лас-Пальмас") – 2 гола в двух матчах

Напомним, что в ноябре игроком месяца в Ла Лигее признан нападающий "Реала" Винисиус Жуниор.