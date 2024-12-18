Анчелотти - о победе в Межконтинентальном кубке: Я очень счастлив. Это успех

"Реал Мадрид" продолжает свое триумфальное шествие, добавив в свою копилку еще один трофей. В финале Межконтинентального кубка "сливочные" одолели мексиканскую "Пачуку" со счетом 3:0.

"Мы начали немного иначе, а затем взяли ситуацию под свой контроль. Мы закончили хорошо. У нас было больше качества, но нам нужен был настрой. Тогда мы вошли в игру.

Я очень счастлив. Это успех", - поделился своими впечатлениями Карло Анчелотти, главный тренер „Реала“ после матча.