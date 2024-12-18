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Анчелотти - о победе в Межконтинентальном кубке: Я очень счастлив. Это успех

Испания

Специалист поделился своими эмоциями

Анчелотти - о победе в Межконтинентальном кубке: Я очень счастлив. Это успех

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал Мадрид" продолжает свое триумфальное шествие, добавив в свою копилку еще один трофей. В финале Межконтинентального кубка "сливочные" одолели мексиканскую "Пачуку" со счетом 3:0.

"Мы начали немного иначе, а затем взяли ситуацию под свой контроль. Мы закончили хорошо. У нас было больше качества, но нам нужен был настрой. Тогда мы вошли в игру.

Я очень счастлив. Это успех", - поделился своими впечатлениями Карло Анчелотти, главный тренер „Реала“ после матча.

Читайте такжеМежконтинентальный кубок ФИФА. Реал – Пачука 3:0. Очередной международный трофей мадридцев
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Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
18.12.2024 в 22:07
Отлично карлито, так держать.
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Комментарии 3
Matachorros (Chicago)
18.12.2024 в 22:07
Отлично карлито, так держать.
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Bаrcelinius
18.12.2024 в 22:02
Совсем из ума выжил старик.
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0
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ANESTEZIO (Вінниця )
18.12.2024 в 21:51
Карло став із 15-ма трофеями найтитулованішим тренером в історії Великого Реалу! Браво, татусь Карло!!!
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