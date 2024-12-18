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Анчелотти - о победе в Межконтинентальном кубке: Я очень счастлив. Это успех
Специалист поделился своими эмоциями
Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал Мадрид" продолжает свое триумфальное шествие, добавив в свою копилку еще один трофей. В финале Межконтинентального кубка "сливочные" одолели мексиканскую "Пачуку" со счетом 3:0.
"Мы начали немного иначе, а затем взяли ситуацию под свой контроль. Мы закончили хорошо. У нас было больше качества, но нам нужен был настрой. Тогда мы вошли в игру.
Я очень счастлив. Это успех", - поделился своими впечатлениями Карло Анчелотти, главный тренер „Реала“ после матча.
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Источник:Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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18.12.2024 в 22:07
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