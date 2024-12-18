Барселона может зимой продать четырех игроков

"Барселона" рассматривает возможность продажи Рональда Араухо, Феррана Торреса, Ансу Фати и Эктора Форта.

Руководство клуба считает, что продажа футболистов поможет решить насущные финансовые проблемы команды. Особенно выделяется Рональд Араухо, трансферная стоимость которого оценивается в 70 миллионов евро.

Добавим, что Transfermarkt оценивает стоимость трансфера Форта в 10 миллионов евро, а Фати в 15 млн евро.