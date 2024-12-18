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Винисиус: Я хочу продолжать творить в Реале историю
Игрок - о финале Межконтинентального кубка
Getty Images/Global Images Ukraine
Левый вингер "Реала" Винисиус Жуниор высказался о победе команды в финале Межконтинентального кубка, где испанский клуб сыграл против мексиканской "Пачуки" (3:0).
"Каждая игра здесь особенная. Это не просто чемпионат, мы признаны лучшим клубом в мире. Я хочу продолжать творить здесь историю.
Я всегда мечтал играть с великими игроками и выигрывать титулы. "Реал" хорошая команда, мы поддерживаем друг друга", - сказал игрок.
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Источник:Madrid Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
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