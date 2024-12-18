Винисиус: Я хочу продолжать творить в Реале историю

Левый вингер "Реала" Винисиус Жуниор высказался о победе команды в финале Межконтинентального кубка, где испанский клуб сыграл против мексиканской "Пачуки" (3:0).

"Каждая игра здесь особенная. Это не просто чемпионат, мы признаны лучшим клубом в мире. Я хочу продолжать творить здесь историю.

Я всегда мечтал играть с великими игроками и выигрывать титулы. "Реал" хорошая команда, мы поддерживаем друг друга", - сказал игрок.