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Барселона хочет подписать левого вингера Манчестер Юнайтед
Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока в 55 млн евро
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
"Барселона" серьезно заинтересована в услугах левого вингера "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рашфорда.
Сам Рэшфорд, как сообщает издание Sport, хотел бы продолжить карьеру в Испании и не намерен играть за другой английский клуб.
Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока в 55 млн евро. Маркус в текущем сезоне сыграл 24 матча, в которых забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.
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Источник:Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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