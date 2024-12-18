Барселона хочет подписать левого вингера Манчестер Юнайтед

"Барселона" серьезно заинтересована в услугах левого вингера "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рашфорда.

Сам Рэшфорд, как сообщает издание Sport, хотел бы продолжить карьеру в Испании и не намерен играть за другой английский клуб.

Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока в 55 млн евро. Маркус в текущем сезоне сыграл 24 матча, в которых забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.