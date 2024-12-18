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Барселона хочет подписать левого вингера Манчестер Юнайтед

Испания

Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока в 55 млн евро

Барселона хочет подписать левого вингера Манчестер Юнайтед

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" серьезно заинтересована в услугах левого вингера "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рашфорда.

Сам Рэшфорд, как сообщает издание Sport, хотел бы продолжить карьеру в Испании и не намерен играть за другой английский клуб.

Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока в 55 млн евро. Маркус в текущем сезоне сыграл 24 матча, в которых забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.

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Барселона Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
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Источник:
Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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