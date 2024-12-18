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Рекорд держался 50 лет. Анчелотти стал титулованным тренером Реала
Штампует трофеи
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Карло Анчелотти стал титулованным тренером мадридского "Реала".
Интерконтинентальный Кубок, который выиграл "Реал" стал для итальянского тренера 15-м трофеем в "Реале". Итальянцу для достижения понадобилось 5 лет. Сезон 2013 – 2015 и 2021 – 2024.
Он опередил Мигеля Муньоса, который выиграл с "королевским клубом" 14 трофеев за 15 лет. Муньос тренировал клуб с 1959 – 1974.
Также позади остался Зинедин Зидан. Он выиграл с испанским клубом 11 трофеев за 4 года – с 2016 – 2018 и 2019 – 2021.
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Напомним, что "Реал" победил мексиканскую "Пачуку" в Интерконтинентальном Кубке. Мбаппе забил 300-й гол в клубной карьере.
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