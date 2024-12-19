  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Жирона – Вальядолид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жирона – Вальядолид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания

Жирона – Вальядолид: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.12.24 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Жирона – Вальядолид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Жирона" после двух подряд поражений будет принимать на своем поле одного из аутсайдеров турнирной таблицы - "Вальядолид". Последние в прошлом туре победили "Валенсию" и покинули дно турнирной таблицы. Обеим командам очень нужны очки, поэтому ожидаем интересный поединок.

Favbet
1.48
4.50
7.00
Узнать больше

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок восемнадцатого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Жирона" - "Вальядолид" состоится в пятницу, 20 декабря 2024, в 22:00 Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-2.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Жирона - Вальядолід
Смотреть трансляцию

Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.

По теме
yellow-arrow
Примера. День ничейных результатов
yellow-arrow
Рекорд держался 50 лет. Анчелотти стал титулованным тренером Реала
yellow-arrow
Барселона хочет подписать левого вингера Манчестер Юнайтед
Вальядолид Ла Лига Жирона Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости