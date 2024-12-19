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Жирона – Вальядолид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Жирона – Вальядолид: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.12.24 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Жирона" после двух подряд поражений будет принимать на своем поле одного из аутсайдеров турнирной таблицы - "Вальядолид". Последние в прошлом туре победили "Валенсию" и покинули дно турнирной таблицы. Обеим командам очень нужны очки, поэтому ожидаем интересный поединок.
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Поединок восемнадцатого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Жирона" - "Вальядолид" состоится в пятницу, 20 декабря 2024, в 22:00 Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-2.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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