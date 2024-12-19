Новый контракт Барселоны с Nike засекречен

"Барселона" и Nike недавно объявили о новом спонсорском соглашении, но вокруг этого договора возникло немало вопросов.

Одним из основных - чрезмерная секретность условий договора. Клуб объясняет это наличием конфиденциальных пунктов в соглашении с Nike, которые якобы не позволяют разглашать детали контракта.

Как сообщает Radio Catalunya, руководство "Барселоны" не было полностью согласно с условиями соглашения. Также сумма контракта не разглашалась, но по информации источника общая стоимость договора составляет около 1,7 млрд евро.