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Новый контракт Барселоны с Nike засекречен

Испания

Клуб объясняет это наличием конфиденциальных пунктов в соглашении

Новый контракт Барселоны с Nike засекречен

Mundo Deportivo

Новина українською

"Барселона" и Nike недавно объявили о новом спонсорском соглашении, но вокруг этого договора возникло немало вопросов.

Одним из основных - чрезмерная секретность условий договора. Клуб объясняет это наличием конфиденциальных пунктов в соглашении с Nike, которые якобы не позволяют разглашать детали контракта.

Как сообщает Radio Catalunya, руководство "Барселоны" не было полностью согласно с условиями соглашения. Также сумма контракта не разглашалась, но по информации источника общая стоимость договора составляет около 1,7 млрд евро.

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Источник:
Radio Catalunya
Опубликовал: Екатерина Власова
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