Собрание акционеров Валенсии было отменено из-за протестов против владельца клуба

Плановый сбор акционеров "Валенсии" был отменен из-за массовых протестов миноритарных акционеров против владельца клуба Питера Лима.

Недовольство акционеров накапливалось в течение нескольких лет. Они обвиняют Лима и его команду в непрофессиональном управлении клубом, что привело к ухудшению спортивных результатов и финансовым проблемам. Кроме того, недавно появилась информация о том, что Лим находится под следствием по административному правонарушению.

Сорванное собрание акционеров поставило под сомнение легитимность принятых решений по бюджету клуба и другим важным вопросам.

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