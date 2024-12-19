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Собрание акционеров Валенсии было отменено из-за протестов против владельца клуба
Опять протесты
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Плановый сбор акционеров "Валенсии" был отменен из-за массовых протестов миноритарных акционеров против владельца клуба Питера Лима.
Недовольство акционеров накапливалось в течение нескольких лет. Они обвиняют Лима и его команду в непрофессиональном управлении клубом, что привело к ухудшению спортивных результатов и финансовым проблемам. Кроме того, недавно появилась информация о том, что Лим находится под следствием по административному правонарушению.
Сорванное собрание акционеров поставило под сомнение легитимность принятых решений по бюджету клуба и другим важным вопросам.
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