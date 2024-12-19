  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Ламин Ямаль сделал подарок воспитанникам Ла Масии
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ламин Ямаль сделал подарок воспитанникам Ла Масии

Испания

К каждому подарку футболист добавил открытку с автографом

Ламин Ямаль сделал подарок воспитанникам Ла Масии

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Новина українською

Правый вингер "Барселоны" Ламин Ямаль подарил 100 пар наушников Beats воспитанникам академии "Ла Масия".

К каждому подарку футболист добавил открытку с автографом и надписью: "Чтобы вы могли наслаждаться музыкой".

Сначала компания Beats предложила отдать наушники для первой команды "Барселоны". Но Ламин Ямал решил, что лучше подарить их детям из академии.

Читайте такжеНовый контракт Барселоны с Nike засекречен
По теме
yellow-arrow
Собрание акционеров Валенсии было отменено из-за протестов против владельца клуба
yellow-arrow
Новый контракт Барселоны с Nike засекречен
yellow-arrow
Пошел второй десяток. Лунин стал самым титулованным украинцем в Европе
Барселона Ла Масия Ламин Ямаль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости