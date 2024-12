Ламин Ямаль сделал подарок воспитанникам Ла Масии

Правый вингер "Барселоны" Ламин Ямаль подарил 100 пар наушников Beats воспитанникам академии "Ла Масия".

К каждому подарку футболист добавил открытку с автографом и надписью: "Чтобы вы могли наслаждаться музыкой".

Сначала компания Beats предложила отдать наушники для первой команды "Барселоны". Но Ламин Ямал решил, что лучше подарить их детям из академии.

Lamine Yamal has gifted 100 Beats headphones to kids living at the La Masia residence at #FCBarcelona. (MD) pic.twitter.com/FGeS058sye