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Бывший игрок Барселоны может приобрести Эспаньол

Испания

Владелец клуба рассматривает возможность продажи команды

Бывший игрок Барселоны может приобрести Эспаньол

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Новина українською

Бывший игрок "Барселоны" Мартин Брейтуэйт хочет приобрести "Эспаньол". Об этом сообщает издание Sport со ссылкой на La Grada.

Футболист нанял ведущую юридическую фирму в Испании для оценки инвестиций. Мартин начал искать инвестора-партнера, который бы вместе с ним приобрел команду.

Финансовое состояние "Эспаньола" в последнее время ухудшилось, и владелец клуба Чэнь Яньшэн рассматривает возможность продажи команды.


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Источник:
Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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