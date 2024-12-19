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Бывший игрок Барселоны может приобрести Эспаньол
Владелец клуба рассматривает возможность продажи команды
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
Бывший игрок "Барселоны" Мартин Брейтуэйт хочет приобрести "Эспаньол". Об этом сообщает издание Sport со ссылкой на La Grada.
Футболист нанял ведущую юридическую фирму в Испании для оценки инвестиций. Мартин начал искать инвестора-партнера, который бы вместе с ним приобрел команду.
Финансовое состояние "Эспаньола" в последнее время ухудшилось, и владелец клуба Чэнь Яньшэн рассматривает возможность продажи команды.
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