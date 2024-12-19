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Барселона рассматривает возможность играть домашние матчи плей-офф ЛЧ за пределами города

Испания

Но решение не будет принято в ближайшее время

Барселона рассматривает возможность играть домашние матчи плей-офф ЛЧ за пределами города

Новина українською

Поскольку "Барселона" планировала вернуться на "Камп Ноу" зимой, городской совет организовал проведение мероприятий на "Estadi Olimpic Lluis Companys". Это означает, что если испанский клуб дойдет до финала Лиги чемпионов, "Монтжуик" будет недоступен, что заставляет руководство команды рассматривать другие места для проведения домашних матчей ЛЧ.

Одним из вариантов является домашний стадион клуба "Эспаньол". Игровая площадка соответствует всем необходимым требованиям УЕФА. Также "Месталья" в Валенсии и "Метрополитано" в Мадриде.

Решение не будет принято в ближайшее время, поскольку «Барселона» надеется на успешные работы на "Камп Ноу", которые позволят им вернуться домой.

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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
19.12.2024 в 21:40
Циганский табор а не команда
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Комментарии 3
oda1979 (Запорожье)
19.12.2024 в 21:40
Циганский табор а не команда
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0
0
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Bаrcelinius
19.12.2024 в 20:42
Думаю до финала ЛЧ дело не дойдёт. С Фликом то?
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0
1
ANESTEZIO (Вінниця )
19.12.2024 в 20:24
Бомжі одним словом
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0
1

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