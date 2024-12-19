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Винисиус Жуниор снялся в новой рекламной кампании Nike: танцы и футбол

Испания

Партнерство Винисиуса Жуниора и Nike

Винисиус Жуниор снялся в новой рекламной кампании Nike: танцы и футбол

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Nike представил новую рекламную кампанию, посвященную своим инновационным футбольным бутсам.

Звездой ролика стал бразильский футболист, игрок мадридского "Реала" - Винисиус Жуниор.

В динамичном 30-секундном ролике Винисиус танцует в новых бутсах от Nike.

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Nike Винисиус Жуниор
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