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Винисиус Жуниор снялся в новой рекламной кампании Nike: танцы и футбол
Партнерство Винисиуса Жуниора и Nike
Getty Images/Global Images Ukraine
Nike представил новую рекламную кампанию, посвященную своим инновационным футбольным бутсам.
Звездой ролика стал бразильский футболист, игрок мадридского "Реала" - Винисиус Жуниор.
В динамичном 30-секундном ролике Винисиус танцует в новых бутсах от Nike.
Winning doesn’t come easy, but @vinijr knows all the right moves to get there. Dancing through defenders, obstacles, and doubt, all the way to the top.— Nike Football (@nikefootball) December 17, 2024
⁰#NikeFootball pic.twitter.com/jRzkFGNcZX
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